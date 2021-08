Feuer greift aus Wald über: Werkstatt in Hagen brennt

Atze Rahe

Hagen. Eine Werkstatt ist am Freitagnachmittag in Hagen in Brand geraten.

Laut einer ersten Meldung der Regionalleitstelle sei das Feuer aus einem anliegenden Wald in der Bergstraße auf die kleine Werkstatt übergegangen. Diese stehe in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.Weitere Informationen folgen.