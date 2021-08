Hagen: Gemeinde in Verhandlungen über Grundstück neben Lidl in Gellenbeck

Die Gemeinde Hagen hat das Gelände an der Görsmannstraße hinter dem Lidl in Gellenbeck gekauft.

Hermann Pentermann

Hagen. Die Gemeinde Hagen ist in Verhandlungen über einen Flächenkauf neben dem Lidl an der Görsmannstraße in Gellenbeck.

Es geht um das Areal südlich der Schule und östlich des Lidl-Markts. Man sei in Verhandlungen mit dem Eigentümer, sagte Bürgermeister Peter Gausmann auf Nachfrage. Diese betreffen aber nicht die komplette Grünfläche. Auf einem Teilstück an