Gemeinde Hagen kauft Grundstück neben dem Lidl in Gellenbeck

Die Gemeinde Hagen hat das Gelände an der Görsmannstraße hinter dem Lidl in Gellenbeck gekauft.

Hermann Pentermann

Hagen. Die Gemeinde Hagen hat ein Fläche an der Görsmannstraße in Gellenbeck gekauft. Was passiert auf dem derzeitigen Grünstreifen südlich der Schule und östlich des Lidl-Markts?

Der Flächenkauf umfasst nicht das komplette Areal. Auf einem Teilstück an der südöstlichen Ecke, in Fortführung der Bebauung Görsmannstraße, behält sich der Eigentümer Flächen für den Bau von zwei eingeschossigen Wohnhäusern vor. Der entspr