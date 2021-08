Interessent für ehemaligen Netto-Markt in Hagen gefunden

In das Gebäude des ehemaligen Netto-Marktes an der Hüttenstraße in Hagen kommt voraussichtlich noch im Oktober neues Leben.

Hermann Pentermann

Hagen. Was passiert auf dem Areal des ehemaligen Netto an der Hüttenstraße? Diese Frage stellen sich viele Hagener seit Jahren. Nun kommt Bewegung in die Sache – zumindest hinter den Kulissen.

Am 17. August 2019 gingen die letzten Schnäppchen durch den Kassenbereich des damaligen Netto. Seitdem steht das Gebäude leer. Und das trotz der damals schon durch ein großes Plakat dokumentierten Pläne der Fitnesskette Viva Fitness, d