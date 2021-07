So lief die Impfaktion beim Wochenendeinkauf in Hagen

Es bildeten sich keine langen Schlangen, aber stetig kamen neue Impfwillige zum mobilen Impfzentrum am Freitag in Hagen - darunter recht viele unter 18-Jährige.

Claudia Sarrazin

Hagen . Recht gut besucht war die Impfaktion der Gemeinde Hagen und des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Freitag: Ein Team des Impfzentrums Georgsmarienhütte kam dafür zum Combimarkt in Natrup-Hagen und den Verbrauchermärkten in der Obermark.

Die Kombination „Wochenendeinkauf plus Schutzimpfung gegen Covid-19“ war am Freitag an zwei Standorten in Hagen möglich: Von 9 bis 12 Uhr hatten ein Impfteam aus Georgsmarienhütte und zwei Wallenhorster Sanitäter eine mobile Impfstation vor