Fahrgast aus Zug in Hagen geschubst: So reagiert die Eurobahn

Am Donnerstag hatte die Bundespolizei mitgeteilt, dass ein Mann am Samstag aus einem Zug der Eurobahn geschubst worden sei. (Symbolbild)

Michael Gründel

Hagen. Nachdem ein Mann am Wochenende in Natrup-Hagen aus einem Zug geschubst und und auf dem Bahnsteig liegen gelassen worden ist, reagiert nun auch der Betreiber. Auf Nachfrage heißt es, dass die eingesetzten Mitarbeiter nicht mehr in Zügen der Eurobahn eingesetzt werden würden.

Was war passiert? Am Donnerstag hatte die Bundespolizei mitgeteilt, dass ein Mann am Samstag, 17. Juli 2021, aus einem Zug von Osnabrück nach Münster geschubst worden sei. Die Bundespolizei schrieb, dass der Mann „vom Bahnpersonal grob am W