Unwetterfolgen Ende August 2010: Bei Familie Herkenhoff an der Dallmühle stand das Wasser damals zeitweilig sogar im Erdgeschoss. Die Gemeinde hat seither viel in den Hochwasserschutz investiert.

Gert Westdörp/Archivfoto

Hagen . Angesichts der Flutkatstrophe in NRW und Rheinland-Pfalz werden viele Hagener an die Ereignisse vor elf Jahren denken: Damals haben sie erlebt, wie schnell eine Region von Wassermassen überrascht werden kann. Was wurde in der Gemeinde seitdem getan?

Die Bilder haben wohl noch viele Menschen aus der Region Osnabrück im Kopf: Rund 300 Häuser standen vor elf Jahren in Hagen in der Nacht vom 26. auf dem 27. August unter Wasser. Damals hatte Dauerregen für Hochwasser in der Gemeinde ge