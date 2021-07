Der Fahrgast soll auf dem von Weg Osnabrück nach Münster gewesen sein, als er in Natrup-Hagen aus einem Zug geschubst worden sei. (Symbolbild)

Michael Gründel

Hagen. Ein 29-jähriger soll am Samstag in Hagen aus einem Zug geschubst und auf dem Rücken liegend auf dem Bahnsteig zurückgelassen worden sein. Nach Angaben der Bundespolizei sei der Mann „vom Bahnpersonal grob am Wiedereinstieg in eine Eurobahn gehindert" worden.

Nach Angaben der Bundespolizei war der Mann am Samstag, 17. Juli 2021, im Zug von Osnabrück nach Münster unterwegs. Wegen eines angeblich fehlenden Fahrscheins sei es zu einem Streit zwischen dem alkoholisierten Mann, dem Schaffner sowie zw