Neunjähriges Kind in Hagen von Auto angefahren

Ein neunjähriger Radfahrer ist in Hagen angefahren worden und gestürzt. (Symbolbild)

Michael Gründel

Hagen. Bei einem Verkehrsunfall in der Hüttenstraße in Hagen ist am Dienstag ein neunjähriger Radfahrer angefahren worden und gestürzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge mit seinem Fahrrad gegen 16 Uhr auf dem Bürgersteig, als ein Autofahrer vom Parkplatz eines Supermarktes gefahren sei und den Neunjährigen beim Abbiegen auf die Straße angefahren habe. Der Autofahrer