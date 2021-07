Wohnhaus in Hagen-Altenhagen nach Feuer unbewohnbar

Bei dem Feuer entstand ein hoher Sachschaden.

Atze Rahe

Hagen. In einem Wohnhaus in Hagen-Altenhagen ist am Freitagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude ist zurzeit unbewohnbar.

Nach Angaben der Polizei war das Feuer in der ersten Etage eines Wohnhauses ausgebrochen und sei dann auf den Dachstuhl übergegriffen. Die Feuerwehren aus Hagen, Niedermark, Oesede, Hasbergen, Osnabrück-Sutthausen und die Werkfeuerwehr der