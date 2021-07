Feuer auf Campingplatz in Hagen: Parzelle steht in Flammen

Das Feuer ist mitten in der Nacht auf einem Campingplatz in Natrup-Hagen ausgebrochen.

NWM-TV

Hagen. Ein Wohnwagen samt Holzanbau ist am frühen Freitagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache auf einem Campingplatz in Hagen in Brand geraten. Umliegende Parzellen mussten evakuiert werden.

Gegen 1.37 Uhr wurden die Einsatzkräfte auf den Campingplatz an der Straße Am Höhneberg in Natrup-Hagen gerufen. Dort stand ein Wohnwagen samt Anbau in Vollbrand, berichtet Polizeisprecherin Mareike Edeler auf Anfrage. Die Parzelle sei derz