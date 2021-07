Treckersammler mit Anfang 20: Was treibt die Lemke-Brüder aus Hagen an?

Die beiden Brüder Lars (rechts) und Jörn Lemke auf zwei Traktoren ihrer Sammlung in Hagen.

Rüdiger Oberschür

Hagen . Lars und Jörn Lemke lieben Traktoren. Auf dem Hof der Familie Am Heidhorn in Hagen haben die beiden Brüder in nur wenigen Jahren mehr als 40 Modelle gesammelt. Wie kommt man mit Anfang 20 auf so eine Idee?

Wer die Hagener Brüder Lars und Jörn Lemke kennenlernt, bekommt schnell den Eindruck, dass ihre ungewöhnliche Leidenschaft fast natürlich gewachsen ist. Beide wirken so authentisch wie ihre fahrenden Lieblinge. Die Hagener Brüder – der eine