An der Edith-Stein-Straße am Ortseingang aus Richtung Osnabrück/Holzhausen soll das Baugebiet Altenhagener Esch IV. Teil mit acht Grundstücken neu entstehen.

Wolfgang Elbers

Hagen . Das Baugebiet, um das es geht, ist mit acht Grundstücken relativ klein. Aber der Konflikt hat es in sich: Soll die Gemeinde künftig Umweltstandards für Häuslebauer festlegen, die die gesetzlich geltenden Anforderungen noch einmal toppen, um beim Klimaschutz schon heute lokal das zu tun, was in Zukunft einmal an Vorgaben greifen könnte?

Hitzewelle in Kanada und gefühlt auch bei uns mehr Unwetterereignisse, als normalerweise um diese Jahreszeit üblich: Der Klimawandel ist überall Thema. Damit kommt lokal die Frage in den Fokus: Welche Möglichkeiten gibt es vor Ort, um dazu