Eine 17-jährige Frau aus Hagen musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Fotostand/Gelhot

Natrup-Hagen. Bei einem Verkehrsunfall in Natrup-Hagen ist am Montagabend eine 17-jährige Mountainbikefahrerin schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 41-jährige Frau aus Hagen am Montag um kurz nach 18 Uhr mit ihrem Auto auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Natruper Straße unterwegs. Unvermittelt, so schreiben es die Beamten in einer Mitteilung, sei