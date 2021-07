Hagen plant Neuheiten am Stellplatz für Wohnmobile am Jägerberg

Für den Reisemobil-Stellplatz an der Straße Zum Jägerberg in Hagen gibt es Modernisierungspläne.

Archiv/Wolfgang Elbers

Hagen . Seit neun Jahren befindet sich am Schultenholz ein Stellplatz für Wohnmobiltouristen, die in Hagen Station machen. Bis zu 15 Fahrzeuge finden dort in direkter Nähe zum Kirschlehrpfad Platz, aber wegen Corona ist zuletzt die Kapazität um rund die Hälfte reduziert worden. Jetzt soll der Bereich modernisiert werden.

Es hat 2012 einige Zeit gedauert, bis die Grünfläche an der Straße Zum Jägerberg als öffentliche Stellfläche für Reisemobile beschlossene Sache war. Vorausgegangen war ein schwieriger Entscheidungsprozess, da die Lage nicht ungeteilte