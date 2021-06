Hagen. Jetzt steht es fest: Das Hagener Open-Air-Kegeln kann am 7. August stattfinden. Bis zu 1000 Teilnehmer werden erwartet. Wie es trotz Corona ablaufen soll.

„Wir sind sehr erleichtert, dass das Turnier stattfinden kann“, sagt Lars Bensmann vom Hagener Kegelclub „The Killers“, der das Open-Air-Kegeln in Hagen veranstaltet. „Vor ein paar Wochen war noch alles in der Schwebe.“ Jetzt aber habe die Gemeinde Hagen grünes Licht gegeben, die Genehmigung für die Nutzung des Sportplatzes liege vor.

Bevor das beliebte Kegelturnier am 7. August stattfindet, wird es am Vorabend wieder das Woodstock-Revival-Festival geben. „Die teilnehmenden Bands sind aber noch nicht ganz klar“, so Bensmann. Dazu stünde man in letzten Gesprächen. Am Tag des Turniers selbst sind dann bis zu 1000 Teilnehmer zugelassen.

Testpflicht auch für Geimpfte und Genesene

„Das Gelände darf allerdings nur betreten werden, wenn ein tagesaktueller negativer Corona-Test eines zertifizierten Testzentrums vorliegt“, erläutert der Veranstalter. Die Testpflicht gelte zudem auch für vollständig geimpfte und genesene Personen – man wolle ganz auf Nummer sicher gehen. Beim Betreten des Geländes müsse man sich aus Gründen der Kontaktnachverfolgung außerdem über die Luca-App einchecken, Masken seien jedoch keine Pflicht. „Zumindest nach aktuellem Stand.“

Nur so soll es möglich sein, einen Ablauf wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie gewährleisten zu können. „Es wird auch wieder das bekannte Rahmenprogramm, frisch gezapftes Bier und abends eine Zeltparty geben“, verspricht Bensmann. Lediglich auf die Hüpfburg würde man in diesem Jahr verzichten.

Anmeldungen ab sofort möglich

Für das Turnier kann man sich bereits auf www.hagener-openair-kegeln.de anmelden, die ersten 50 Teams haben das auch schon getan. Jedes Team sollte aus mindestens fünf und maximal 15 Personen bestehen, der Teilnahmebeitrag liegt bei 10 Euro pro Person. „Starten werden wir wie immer zur Mittagszeit, das Finale erwarten wir gegen 22 Uhr“, sagt Lars Bensmann. Den vier besten Teams winken Geldpreise, außerdem soll das beste Frauenteam einen Sonderpreis erhalten.

„In der Vergangenheit hatten sich immer um die 120 Teams angemeldet“, so Bensmann. „Mit der Anmeldung sollte also nicht mehr allzu lange gewartet werden, weil wir nicht mehr als 1000 Personen auf das Gelände lassen dürfen.“