Gefühlt ist es lang her, dass in Hagen im Sommer groß gefeiert wurde: 2019 fand zuletzt das Kirschfest statt. Die Proklamation der 10. Kirschkönigin soll 2022 im Rahmen eines Jubiläumsfestes erfolgen.

Wolfgang Elbers

Hagen . Große Dinge werfen nicht nur ihre Schatten voraus, sondern brauchen auch einen entsprechenden Vorlauf. In der Gemeinde Hagen stehen 2022 gleich drei Jubiläen an, die an einem Wochenende gemeinsam gefeiert werden sollen.

1097 erste urkundliche Erwähnung HagensIm nächsten Jahr jährt sich zum 925. Mal der Jahrestag der ersten urkundlichen Erwähnung Hagens, die 1097 erfolgte. Außerdem schlossen sich am 1. Juli 1972 die bis dahin selbständigen Gemeinden Hagen-N