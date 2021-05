15 Reifen illegal in Wald bei Natrup-Hagen entsorgt

Polizei Osnabrück

Hagen. Im Wald bei Natrup-Hagen sind über ein Dutzend Altreifen illegal entsorgt worden. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach den Müllentsorgern.

Gefunden wurden die 15 Altreifen auf Felgen an der Heidbergstraße gegenüber der Zufahrt zum Hochbehälter. Die Polizei vermutet, dass sie in der Zeit vom 24. bis 27. Mai dort im Wald entsorgt wurden. Wer Hinweise zum Verursacher oder der Her