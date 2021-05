In Hagen hat Ralf Zumstrull jetzt VIP-Status auf der Kirmes

"Exklusiv-Karte" für die Kirmes und andere Präsente: Ordnungsamtsleiter und Marktmeister Ralf Zumstrull (Zweiter von links) ist am Mittwoch auf dem Wochenmarkt von Schaustellern und Marktbeschickern verabschiedet worden. Unser Foto zeigt (von links) Bürgermeister Peter Gausmann, Zumstrull, Bernd Tovar, Ralf Schmieding und Zumstrulls Nachfolger Stephan Franke.

Wolfgang Elbers

Hagen . Den Schreibtisch im Rathaus hat schon der Nachfolger übernommen, denn Ordnungsamtsleiter und Marktmeister Ralf Zumstrull muss vor dem Dienstende Ende Mai noch Resturlaub abfeiern. Von Schaustellern und Marktbeschickern gab es diese Woche als Überraschung eine "Exklusiv-Karte".

Nach mehr als 40 Beamtenjahren und rund 25 Kirmes-Auflagen, an denen er für Organisation und Ablauf des Hagener Volksfestes verantwortlich war, geht es Anfang kommender Woche für den 62-Jährigen endgültig in den vorzeitigen Ruhestand. Am Mi