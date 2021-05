Die im Zuge der Dorfentwicklungsplanung entstandene Idee für einen Fußgänger- und Fahrradtunnel am Bahnhof Natrup-Hagen, damit die Bahnnutzer ohne lange Wege die Bahnsteig-Seite wechseln können, ist jetzt durch eine Machbarkeitsstudie weiterentwickelt worden. (Archivfoto)

Wolfgang Elbers

Hagen . Fast wäre am Ende sogar gejubelt worden: Selten waren die Vertreter aller Ratsfraktion in einer Ausschusssitzung so in Hochstimmung. Endlich gibt es eine realistische Chance, am Schienen-Haltepunkt in Natrup-Hagen einen attraktiven Umstieg zu den Bahnverbindungen Richtung Osnabrück und Münster zu bieten. Möglich werden soll das durch eine Fußgängerunterführung vom Park + Ride-Bereich zum Gleis.

Das Thema beschäftigt die Lokalpolitiker in der Kirschgemeinde seit Längerem: Der Bahnhof in Natrup-Hagen bietet zwar seit Ende 2019 wöchentlich rund 30 zusätzliche Zughalte und zum Beispiel einen Zwei-Stunden-Takt zum und vom Düsseldorfer