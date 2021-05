Die Kapelle 'Zu den Sieben Schmerzen Mariens' erinnert an den ersten Pfarrer der Gemeinde und feiert ihr 25-jähriges Weihejubiläum.

Kapellenverein 'Zu den Sieben Schmerzen Mariens e.V.'

Hagen. Vor 25 Jahren weihte Pastor Wolfgang Langemann die "Sieben-Schmerzen-Mariens"-Kapelle in Hagen. Seitdem dient sie als beliebter Anlaufpunkt für Radfahrer und Wanderer. Das Jubiläum muss pandemiebedingt verschoben werden. Und auch die Maiandacht kann nicht wie gewöhnlich stattfinden. Der Kapellenverein lädt zu einer Alternative ein.

Am 18. Mai 1996 weihte der damalige Pfarrer der Mariä-Himmelfahrts-Gemeinde, Pastor Wolfgang Langemann, die "Sieben-Schmerzen-Mariens"'-Kapelle in Hagen am Teutoburger Wald. Mit dabei waren viele Gemeindemitglieder und Mitglieder des gemein