Freigabe des sanierten Waldwegs am Teutoburger Waldsee: Unser Foto zeigt (von links) den stellvertretenden Forstamtsleiter Uwe Wessel, Bauunternehmer Kaufmann, Bezirksförster Frank Berstermann, Bürgermeister Peter Gausmann, Waldbesitzer Meyer zu Mecklendorf, Fachdienstleiter Stefan Altevogt und den Ausschussvorsitzenden Jörg Plögmann.

Wolfgang Elbers

Hagen . Das ging mal richtig schnell: In etwas mehr als einem Monat ist rund die Hälfte der insgesamt acht Kilometer umfassenden Waldwegesanierung zwischen dem Höhneberg in Sudenfeld und dem Butterberg sowie im Bereich Borgberg in der Obermark fertiggestellt worden. Den Wandern und Radlern steht jetzt der erste Teil zur Verfügung. Der zweite Abschnitt folgt in Kürze.

Hagens Bürgermeister Peter Gausmann hatte bei der offiziellen Freigabe des sanierten Waldwegs, dessen Beginn in der Nähe des Eingangs zum Campingplatz Teutoburger-Wald-See liegt, nur gute Nachrichten aus Sicht der Gemeinde: „Das sind mit d