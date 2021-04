Gruppenfoto nach der Feierstunde im Rathaus: Bürgermeister Peter Gausmann (links) mit dem neuen Feuerwehrkommando (von links) Daniel Markham, Marcel Dierker (beide Ortsfeuerwehr Niedermark), Jens Hindersmann (Stellvertretender Gemeindebrandmeister), Gemeindebrandmeister Dietmar Schwarberg sowie Stephan Stromann und Hendrik Klumpen (beide Ortsfeuerwehr Hagen).

Heinz-Josef Wöhrmann

Hagen . So einen Generationswechsel gibt es selten: Nicht nur auf der Ebene des Gemeindebrandmeisters änderte sich zum 1. Mai die Leitung. Auch die Ortsfeuerwehren Hagen und Niedermark bekommen jeweils ein neues Führungsduo. Die Folge: Fünf der sechs Brandmeister scheiden in ihrer Funktion aus, fünf neue übernehmen und ein Mitglied des bisherigen Kommandos wird befördert.

„Das war eine in der Form einzigartige Veranstaltung“, stellte Bürgermeister Peter Gausmann am Ende der offiziellen Feierstunde im Rathaus heraus. Wegen Corona wurde diesmal die Verabschiedung des alten sowie die Vereidigung des neuen Feuer