Rund 2000 Kirschbäume mit 300 Sorten verteilen sich auf Hagen - nun zieht die Kirschblüte wieder die Blicke auf sich.

Jörn Martens

Hagen. Eine Gemeinde sieht Weiß: Die 2000 Kirschbäume in Hagen stehen in voller Blüte. Trotz der Corona-Beschränkungen zog das Naturschauspiel bei schönstem Frühlingswetter am Wochenende zahlreiche Schaulustige an. Wir zeigen die schönsten Fotos.

Unter den mehr als 300 Sorten in Hagen gibt es auch sehr seltene und regionale Sorten, für deren Erhalt sich die Gemeinde seit Jahrzehnten einsetzt. Dazu gehören einige Sorten, die fast nur aus Hagen bekannt sind, darunter die „Hagener Joha