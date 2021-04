Friseur-Salonbetreiber in der Region Osnabrück, wie hier Heidi Möller aus Hasbergen-Gaste, dürfen Kunden nach der neuen Bundes-Notbremse aktuell nur mit negativem Corona-Testergebnis bedienen.

Jörn Martens

Hagen/Hasbergen. Im Kleingedruckten der Bundes-Notbremse verbirgt sich eine Neuigkeit für Friseurbesuche: Sie dürfen ab einer 7-Tage-Inzidenz über 100 nur noch mit negativem Schnelltest erfolgen. Wie gehen Friseure aus Hagen und Hasbergen damit um?

Am Donnerstag hat der Bundesrat den Beschluss des Bundestags, das Infektionsgesetz zu ändern, bestätigt. Am Samstag könnte es in Kraft treten. Für Friseure bedeutet es, dass sie ihre „körpernahen Dienstleistungen“ ab einer 7-Tage-Inzidenz v