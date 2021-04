Diese seltenen Kirschen gibt es (fast nur) in Hagen

Die „Grafenburger“ ist eine der sehr seltenen Kirschsorten in Hagen, die erhalten werden sollen.

Hans-Joachim Bannier

Hagen. Die Gemeinde Hagen verfügt über eine umfangreiche Kirschsortensammlung. Unter den mehr als 300 Sorten, die sich auf rund 2000 Bäume verteilen, gibt es auch sehr seltene und wiederentdeckte sowie regionale Sorten, die erhalten werden sollen.

Bereits im 16. Jahrhundert wurden in der Gemeinde Hagen nachweislich Süßkirschen in größerem Umfang angebaut. Um 1900 hatte sich Hagen zum bedeutendsten Obstanbaugebiet zwischen Osnabrück und Münster entwickelt. Auch war die Kirschblüte in