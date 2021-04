Trauerbegleitung in Zeiten von Corona: Kann das funktionieren?

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie kann der Hospizverein Hagen arbeiten, aber nicht alles ist wie vor Corona.

dpa/Daniel Reinhardt

Hagen. Für die Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase und von Menschen in Trauer sind Mitmenschlichkeit und Nähe besonders wichtig, in Zeiten der Corona-Pandemie aber nicht einfach. Wie Trauerbegleitung trotzdem funktioniert, schildert der Hospizverein Hagen.

Wenn Hinterbliebene merken, dass sie mit ihrer Trauer nicht mehr klarkommen oder es im Familien- oder Freundeskreis kein großes Thema mehr ist, wenden sie sich in der Regel an den Hagener Hospizverein. „Es ist nicht selten, dass dieses Bedü