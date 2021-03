Die drei Apotheken in Hagen bieten kostenlose Schnelltests an

Der Chef als Testperson: Robin Hoss, der Inhaber der Apotheke Niedermark, beim Probelauf für das neue Schnelltestangebot.

Wolfgang Elbers

Hagen . Vor einigen Wochen hatte die Gemeinde Hagen noch geplant, im Bürgerhaus in Natrup-Hagen ein Corona-Testzentrum einzurichten. Doch dann zeichnete sich eine einfachere Lösung ab: In den drei Apotheken können sich die Bürger jetzt testen lassen. So kann man sich anmelden.

Seit dieser Woche bieten die drei Apotheken kostenlose Schnelltests an. Innerhalb von einer Viertelstunde hat man das Ergebnis, ob man sich mit dem Coronavirus infiziert hat oder nicht.Für die Apotheken in der Region ist dies eine besondere