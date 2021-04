Wer nimmt ab November am Schreibtisch des Bürgermeisters im Hagener Rathaus Platz? Durch Rückzug von Amtsinhaber Peter Gausmann zum 31. Oktober wird bei der Kommunalwahl am 12. September auch der neue Bürgermeister gewählt.

Gemeinde Hagen

Hagen . Eins steht sowohl für CDU-Kandidatin Christine Möller als auch SPD-Bewerber Uwe Sprehe fest: Der Wahlkampf für die Bürgermeisterwahl am Sonntag, 12. September, in Hagen wird anders als bisher von den Parteien gewohnt. In welchem Umfang die Corona-Pandemie traditionelle Wählerkontakte im Sommer zulässt, ist völlig offen. Digitale Alternativen sind gefragt.

Beide Kandidaten sind sich einig: Es soll ein fairer Wahlkampf werden. Deshalb gibt es derzeit auch Gespräche über eine Fortsetzung des bestehenden Wahlkampfabkommens hinsichtlich der Plakatierung. Dieses besagt, dass Wahlplakate nur an bes