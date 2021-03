Awigo-Grünplatz in Hagen öffnet ab Karsamstag am neuen Standort

Die Fläche ist frisch asphaltiert, die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bürgermeister Peter Gausmann (links) und Awigo-Geschäftsführer Christian Niehaves (rechts) freuen sich, dass es in wenigen Tagen auf dem neuen Awigo-Grünplatz losgehen kann.

D. Pommer/Awigo

Hagen. Wer Grünabfälle in Hagen abgeben möchte, muss ab kommenden Samstag zwei Zufahrten weiter fahren: dann öffnet der neue Grünplatz der Awigo.

Das teilt die Awigo in einer Pressemitteilung mit. Der neue Platz befindet sich direkt neben dem bisherigen Entsorgungspunkt, dem Gelände der Wilhelm Bensmann & Sohn GmbH & Co. KG am Loheiden Knapp, wo Grünabfälle zum letzten Mal am