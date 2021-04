In Hagen sorgen immer mehr Hundehaufen, die von den Haltern nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, für Ärger.

Swaantje Hehmann

Hagen. Den Tritt in einen Hundehaufen kann sich wirklich jeder sparen. Doch es geht noch schlimmer: Den Mitarbeitern des Hagener Bauhofs fliegen die Hinterlassenschaften der Vierbeiner teils um die Ohren. Mit weiteren Hundemülleimern soll Hundebesitzern die Beseitigung des Kots nun noch einfacher gemacht werden.

Pandemie hin oder her – immer mehr Hunde finden in Familien ein Zuhause. So schön ein Vierbeiner als treuer Begleiter und bester Freund auch sein mag, sind im Kreis Osnabrück aber auch negative Auswirkungen des Hunde-Booms zu spüren, vor al