Großes Rätselraten: Wer hat in Hagen Waffen in einem Erddepot versteckt?

Leicht zu übersehen ist der Fundort unterhalb der Wiese am Fuße der Egge in Hagen a TW. Nach einer Woche sind die meisten Spuren um den Fundort im Wäldchen verwischt.

Thomas Niemeyer

Hagen am Teutoburger Wald. Spaziergänger haben in der Nähe von Hagen a.T.W. ein kleines Waffenlager in einem Plastikfass entdeckt hatten. Das Landeskriminalamt hat derzeit keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Die Spurensuche läuft, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend mitteilte.

Thomas Niemeyer Erst, wer direkt vor dem gut einen Meter langen und sechzig Zentimeter breiten Erdloch steht, erkennt die klaren Konturen, die das Plastikfass hinterließ. Inzwischen ist Wasser vom nahen Bach