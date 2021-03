Erddepot: Spaziergänger fanden vergrabene Waffen in der Nähe von Hagen aTW

Die Polizei hatte im Januar 2021 in einem Wald bei Seevetal in Niedersachsen ein Erddepot mit Waffen entdeckt. Ein ähnliches Depot ist in Hagen aTW. aufgetaucht. (Archivfoto)

Axel Heimken/dpa

Hagen am Teutoburger Wald. Spaziergänger haben in der Nähe von Hagen aTW ein Waffendepot in einem Plastikfass entdeckt. Das Landeskriminalamt hat derzeit keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund.

Daher sei die Polizei Osnabrück für die Ermittlungen zuständig, sagte die Sprecherin des Landeskriminalamtes am Freitag. Nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ hatten Spaziergänger Ende Februar ein vergraben