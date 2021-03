Leicht zu übersehen ist der Fundort unterhalb der Wiese am Fuße der Egge in Hagen a TW. Nach einer Woche sind die meisten Spuren um den Fundort im Wäldchen verwischt.

Thomas Niemeyer

Hagen am Teutoburger Wald. Eine faktische Nachrichtensperre fürs Wochenende hat die Polizei zu einem kleinen Waffendepot verhängt, das Spaziergänger in der Nähe von Hagen aTW in einem Plastikfass entdeckt hatten. Das Landeskriminalamt hat derzeit keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund.

Nachdem eine Sprecherin des Landeskriminalamtes am Freitag auf die Zuständigkeit der Osnabrücker Polizei verwiesen hatte, leitete diese die Anfragen am Samstag an ihre Kollegen in Georgsmarienhütte weiter. Dort jedoch teilte ein Beamte