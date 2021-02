Im Lockdown: Hagener Friseurmeisterin packt in der Tagespflege mit an

Friseurmeisterin Kathrin Rank hat für mehrere Wochen in der Tagespflege bei Jens Landwehr in Ibbenbüren gearbeitet.

Mona Alker

Hagen. Am 1. März darf Kathrin Rank ihren Friseursalon in Hagen aTW wieder öffnen. Gelangweilt hat sie sich während der Zwangspause durch den Lockdown aber nicht: Die 45-Jährige hat kurzerhand in der Tagespflege mit angepackt, sehr zu Freude von Geschäftsführer Jens Landwehr.

Haare waschen, schneiden, föhnen und färben: Das sind Kathrin Ranks Aufgaben in ihrem Salon "Kathrin Rank Haarstyling". Eigentlich zumindest. Denn in den vergangenen Wochen hat sich der Friseurmeisterin ein neues Aufgabenfeld in der Tagespf