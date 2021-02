Heike Schult von "Haargenau" in Hasbergen graut es vor Montag.

Swaantje Hehmann

Hagen/Hasbergen. Ab dem 1. März dürfen Friseure wieder öffnen. Ist der Ansturm auf die Termine noch zu bewältigen und gibt es Preiserhöhungen? Friseure aus Hagen und Hasbergen berichten über ihre Situation vor der Wiedereröffnung.

Bei "Sabrinas Haarstudio" in Hagen sind die Termine bereits bis in die dritte Märzwoche vergeben. "Wir werden in Schichten arbeiten, um den Andrang zu bewältigen. In der ersten Woche wird der Salon von 8 bis 19.30 Uhr geöffnet sein und am S