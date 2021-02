Derzeit für viele eine Lösung: Essen zum Mitnehmen. Die "To Go"-Verpackungen sorgen aber für volle Mülltonnen. Die Gemeinde Hagen will jetzt die Einführung eines Pfandsystems in der lokalen Gastronomie unterstützen.

Michael Gründel

Hagen . Die Rats-Fraktionen haben sich bei den Haushaltsberatungen mit zusätzlichen Ausgabenwünschen zurückgehalten. Aber es zeichnet sich ein spannendes Projekt ab: Die Gemeinde will die Kosten für die Probephase eines Pfandsystems für Mehrwegverpackungen, das in Gastrobetrieben bei "Essen to go" zum Einsatz kommen soll, übernehmen.

Anfang März steht im Hagener Rat die Verabschiedung des Haushalts 2021 auf der Tagesordnung. Am Mittwochabend sind im Finanzausschuss die Anträge der Fraktionen beraten worden. Einstimmig wurde unter anderem die Beschlussempfehlung getroffe