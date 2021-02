Mehrere Nachtschichten für Räumdienst in Hagen und Hasbergen

Die Räumarbeiten in der Gemeinde Hagen sind fast abgeschlossen, auch auf dem Kirchplatz.

Gemeinde Hagen

Hagen/Hasbergen. Die Hauptstraßen sind geräumt, in den Siedlungen müssen die Hagener und Hasberger aber weiter über Schneedecken fahren. So sieht es auf den Fahrbahnen der Gemeinden Hagen und Hasbergen aus.

In Hagen wird es am Wochenende voraussichtlich wieder Zeit zum Aufatmen für die Mitarbeiter des Räumdienstes geben. Nachdem in den letzten Tagen die ganze Belegschaft des Bauhofs im Räumdienst war und einige Mitarbeiter sogar nachts auf de