Hagens Bürgermeister kritisiert Impfterminvergabe an Ü80-Jährige

Noch keine Chance auf den schützenden Piks: Für viele Ü80-Jährige in der Region war der Start der Impfterminvergabe in Niedersachsen ein Frusterlebnis.

dpa/Thomas Frey

Hagen . Es war Donnerstag der Aufreger des Tages auch in Hagen: Der Start der Vergabe der Corona-Impftermine für die Ü80-Altersgruppe in Niedersachsen sorgte bei den Betroffenen wegen der technischen Probleme für Frust, und in den Rathäusern der Region war es ein Stresstag.

Nachdem die Ü80-Impftermin-Hotline des Landes wegen des immensen Ansturms am Vormittag praktisch nicht erreichbar war, sondern die Anrufer stattdessen unter anderem die Bandansage „Die Nummer ist nicht vergeben“, zu hören bekamen, war die K