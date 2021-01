Renate und Hermann Rolf haben am Donnerstagmorgen versucht, einen Termin für die Corona-Impfung zu bekommen.

Sven Stahmann

Hagen. Seit Donnerstagmorgen kann auch die Bevölkerung über 80 Jahre per Telefon oder Internet zuhause einen Impftermin vereinbaren. Ich war bei meinen Großeltern in Hagen und habe festgestellt, dass es dabei einige Schwierigkeiten gibt.

Meine Großeltern Hermann und Renate Rolf sind 82 und 81 Jahre alt. Am Dienstag haben sie bereits einen Brief von der Gemeinde Hagen bekommen, in dem sie darauf aufmerksam gemacht wurden, dass sie am Donnerstag ab 8 Uhr einen Impftermin per