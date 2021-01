Gruppenbild des künftigen Feuerwehrführung am Ende des Ausschusssitzung in der Sporthalle der Sankt-Martin-Grundschule: (von links) Daniel Markmann (Ortsbrandmeister Niedermark), Dietmar Schwarberg (Gemeindebrandmeister), Stephan Stromann (stellv. Ortsbrandmeister Hagen), Jens Hindersmann (stellv. Gemeindebrandmeister), Hendrick Klumpe (Ortsbrandmeister Hagen) und Marcel Dierker (stellv. Ortsbrandmeister Niedermark).

Wolfgang Elbers

Hagen . Der Ausschussvorsitzende Steffen Plogmann (CDU) sprach von einem "historischen Punkt“, und Bürgermeister Peter Gausmann konnte sich nicht erinnern, dass es schon mal "einen solchen, fast kompletten Wechsel in der Gemeinde“ gegeben hat: Nicht nur auf der Ebene des Gemeindebrandmeisters gibt es zum 1. Mai einen Führungswechsel, sondern auch bei den beiden Ortsfeuerwehren.

Die Feuerwehren in Hagen und in der Niedermark bekommen jeweils ein neues Führungsduo - ein ungewöhnlicher Personalaustausch und seine Hintergründe. In der Regel zweimal, zu Beginn und im Herbst eines Jahres, tritt der Feuerwehrs