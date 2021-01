Gemeinde Hagen will auch dafür sorgen, dass jeder zum Impftermin kommt

Zur Vorbereitung der Impftermine für die Ü80-Jährigen bekommen die Betroffenen jetzt Post aus dem Rathaus immer Heimatkommune.

André Havergo

Hagen . Am Montagmorgen stand das Telefon im Rathaus nicht still: Es gab zahlreiche Anfragen, ob auch die Gemeinde genauso wie die Südkreiskommunen plant, die 1131 über Achtzigjährigen in Hagen anzuschreiben, um eventuell bestehende Informationslücken zum Impfstart für die Altersgruppe zu schließen. Der Stand der Planungen.

Bürgermeister Peter Gausmann: „Alle Betroffenen bekommen Anfang der kommenden Woche von uns Post.“ In Hagen ist auch geplant, im Notfall für den Transport zum Impfzentrum zu sorgen.Ü80-Adressen alle im Rathaus verfügbarNachdem es in der ver