Einer passt noch drauf: Die fleißigen Helfer des Musikzuges nutzten beim Einsammeln der Bäume in der Obermark jeden Kubikzentimeter Stauraum aus.

Petra Ropers

Hagen. In Hagen kam am Samstag der Abschied vom letzten Festglanz: In der Obermark sammelten Helfer des Musikzuges im Musikverein Wiesental, in der Niedermark katholische Jugend und Landjugend die ausrangierten Tannenbäume ein.

Weder Hilfe beim Abschmücken der Tannenbäume, noch eine gemeinsame Frühstückspause war für die Helfer unter Corona-Bedingungen drin. Für ihre Sammler bereitete die Katholische Jugend Gellenbeck stattdessen Tüten mit belegten Brötchen als kl