Lkw verkeilt sich in Baum an der Osnabrücker Straße

Ein Lkw ist am Dienstagmorgen von der Lengericher Straße abgekommen.

Hasbergen. Am Dienstagmorgen ist ein Lkw von der Osnabrücker Straße in Hasbergen abgekommen und hat sich dort in einen Baum verkeilt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 8 Uhr war ein Lkw auf dem Weg von Natrup-Hagen nach Hasbergen. Weil ein Unbekannter mit einem Transporter wohl auf seine Fahrspur geriet, wich der 28-jährige Lkw-Fahrer laut Polizei aus, fuhr dadurch auf den unbefestigten Seitenstreif