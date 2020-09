Hagen . Jedes Jahr erscheint inzwischen seit zwei Jahrzehnten der neue Jahreskalender des Heimatvereins um die Kirmeszeit. Das Volksfest fällt zwar 2020 coronabedingt aus, aber die Mitglieder des Film- und Fotokreises haben pünktlich geliefert. "Raus aus Hagens Mitte, ran an die Ränder", fasste Sprecher Thomas Plogmann die Orte und Perspektiven zusammen, die diesmal die 13 Bilder bieten.

"Jedes Jahr bietet die Bildauswahl etwas Neues", stellte der Heimatvereins Vorsitzende Antonius Thorwesten bei der Präsentation des Kalenders 2021 heraus, der wieder "beste Werbung" für Hagen sei. Er bedankte sich bei Bürgermeister Peter Gausmann für die Unterstützung der Gemeinde, die wieder 100 Exemplare des unverändert in einer 800er-Auflage erscheinenden Jahresübersicht abnimmt.

Ungewöhnliche Perspektiven

Ob alle Motive in diesem Jahr entstanden seien, oder ob wegen der Pandemie-Beschränkungen auch auf ältere Aufnahmen zurückgegriffen wurde, wollte Hagens Bürgermeister nach dem Blick auf die Kalenderblätter wissen. "Fast alles in diesem Jahr entstanden", lautete die Antwort aus dem Kreis der beteiligten Fotografen. Die haben diesmal zwar erst später anfangen können, sich über ihre Beiträge Gedanken zu machen, aber vor allem an der Peripherie der Gemeinde ungewöhnliche Perspektiven gefunden.

Gleich acht Bilder sind diesmal dabei, die jeweils an Stellen kurz vor der Ortsgrenze entstanden sind. Dazu zählt zum Beispiel die Aufnahme vom Teutoburger Waldsee, der Mitte der 1960er-Jahre in Sudenfeld durch die Aufstauung des Hönebachs entstanden ist. Es gibt noch einen weiteren Blick aus dem Ortsteil: eine Luftaufnahme auf das Zentrum in Richtung Norden.

Titelbild vom Brooksweg

"Jedes einzelne Bild erzählt eine Geschichte", lobte Peter Gausmann, der sich freute, dass auf dem Titelbild ein Blick auf eine Wildblumenwiese am Brooksweg zu sehen ist: "Dies ist das tolle Ergebnis der Arbeit unseres Umweltbeauftragten Ulrich Elixmann."

Weitere Motive: ein winterlicher Tag Am Heidhorn unterhalb des Ahornweges, der Sonnenaufgang hinter dem Ellenberg im Februar, der Speicher auf dem Hof Meyer zu Natrup, die 100 Jahre alte Mariengrotte an der Brückenstraße, ein sommerlicher Blick über Altenhagen von der Straße Zur Hüggelschlucht, eine Perspektive, die sich vom Engelbusch zum Jägerberg bietet, die Skulptur "Frieden und Toleranz" von Bernhard Gewers vor der Niedermark-Apotheke, eine Herbstlandschaft in Altenhagen, Eichen als Schattenbäume auf einer Viehweide an der Lengericher Straße und der Nussknackermarkt.

Preis seit der ersten Ausgabe unverändert

Der Heimatkalender, dessen Bilder in diesem Jahr von Manfred Bittner, Johannes Brand, Reinhard Frauenheim, Karl Große Kracht, Thomas Haunhorst, Manfred Heinsch, Thomas Plogmann und Dieter Wrobel fotografiert worden sind, ist ab sofort bei den bekannten örtlichen Verkaufsstellen (Autohaus Patzelt, Kleines Lädchen, Post-/Lottostelle im Edeka-Center, Gaststätte "Zum Wiesental", Getränke Obermeyer, Landhotel Buller, Martinus-Apotheke, Nibelungen-Apotheke, Q1-Tankstelle, der Sparkasse und der Volksbank sowie im Rathaus) zum unveränderten Preis von 10 Euro erhältlich. Thomas Plogmann, Sprecher des Film- und Fotokreises des Heimatvereins: "Wir bedanken uns bei allen Verkaufsstellen, dass sie uns inzwischen all die Jahre unterstützen, ohne selber davon zu profitieren. Nur so ist es möglich, dass wir den Preis für den Kalender bisher nicht erhöht haben."