Große Aktion: Das Aufstellen der Wimpel mit Unterstützung der Feuerwehrauf dem Gibbenhoff.

Wolfgang Elbers

Hagen . Der Moment hatte etwas Historisches: Zum ersten Mal in der langen Geschichte der Mädchen- und Jungenzeltlager in der Obermark sind die jeweiligen Wimpel Donnerstagabend nebeneinander auf dem Gibbenhoff in luftige Höhe gebracht worden, wo sie bis zum letzten Juli-Wochenende verbleiben. Dann enden die beiden Alternativangebote für die wegen Corona abgesagten Freizeitlager.