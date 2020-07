Mitarbeiterin in Hagener Tagespflege in Corona-Quarantäne

Im Alten- und Pflegeheim St.-Anna-Stift in Hagen hat es beim routinemäßigen Corona-Test des Landkreises einen positiven Fall gegeben. Die Betroffene ist in der Tagespflege eingesetzt gewesen und hatte keinen Kontakt zu Heimwohnern.

Michael Gründel/Archiv

Hagen . Die Übersicht der mit Covid-19 infizierten Personen im Landkreis weist seit der vergangenen Woche auch wieder einen Fall in Hagen aus. Es handelt sich hier um eine junge Frau, die in der Tagespflege am St.-Anna-Stift zum Einsatz kommt.