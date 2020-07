Wegen seines Geständnisses und des bislang leeren Strafregisters hielt das Gericht es für vertretbar, den Verstoß gegen das Waffengesetz noch mit der Mindeststrafe von sechs Monaten zu ahnden und diese zur Bewährung auszusetzen (Symbolfoto).

Peter Steffen/dpa

Hagen/Osnabrück . Wegen unerlaubten Führens einer halbautomatischen Pistole in Tateinheit mit unerlaubtem Munitionsbesitz verurteilte das Amtsgericht einen 73 Jahre alten Mann aus Hagen zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Der Betreiber einer Pizzeria in Osnabrück hatte die geladene Waffe auf den Tresen gelegt, um so einen aggressiven Kunden loszuwerden.