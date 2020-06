Von den jetzt geltenden Lockerungen erhofft sich Pino Gianfaldone (Mitte), dass sich seine Gäste künftig wieder in gewohnter Runde auf seiner Terrasse begegnen können. Foto: Michael Pohl

Michael Pohl

Hagen/Hasbergen. Seit vergangenem Montag ist die fünfte Lockerungsstufe der Coronaregeln in Niedersachsen in Kraft. Auch die Gaststätten und Restaurants in Hagen und Hasbergen dürfen wieder mehr Gäste bewirten. Wie hart war die Zeit für die Hüggel-Gastronomen?