Bad Iburg. Das Amtsgericht Bad Iburg hat einen 20-jährigen Drogendealer nach Jugendstrafrecht verurteilt. Zwar muss er ein Wochenende in Arrest, kam aber sonst nach seinem Geständnis glimpflich davon.

